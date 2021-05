Almeida krijgt geldboete voor sluikstorten, volgende overtreding betekent tijdstraf van één minuut

GIRO Lefevere over zaak Jakobsen-Groenewe­gen: “Fabio heeft geen excuses gehoord, wel dat het ‘een valpartij was zoals er nog gebeuren in koers’”

9 mei Patrick Lefevere blikt als een tevreden man terug op de openingstijdrit in de Giro. De sterke man van Deceuninck-Quick.Step had het bij de start van de tweede rit over de “coole” Remco Evenepoel en de zaak Jakobsen-Groenewegen. “Fabio wou Groenewegen in de ogen kijken en excuses horen.”