Almeida gefrustreerd nadat hij moest wachten op Evenepoel: “Ik zwijg beter dan dat ik zeg wat ik écht denk”

Baaldag voor Remco Evenepoel, gisteren in de Giro. Onze landgenoot verloor ruim twee minuten op Egan Bernal in de elfde etappe. Onze landgenoot was gefrustreerd, waarschijnlijk ook omdat het lang duurde voor ploegmakker João Almeida hem kwam helpen. Op beelden die onze ploeg ter plaatse kon schieten net na de aankomst, is te zien dat de twee niet tegen elkaar spreken. Evenepoel sprak achteraf wel dat hij “het team en Almeida dankbaar was” voor het geleverde werk, maar dan nog...

Ook de uitspraken van Almeida in de Portugese pers, vandaag voor de start, spraken alvast boekdelen. “Ik voelde me goed gisteren, ik had de kans om me te meten met de beste. Maar ik moest de orders opvolgen uit de ploegwagen, om Remco op te wachten. Of ik teleurgesteld ben? Ik zwijg liever, dan te zeggen wat ik écht denk. Ik leer elke dag bij, ook nu weer in een fantastische etappe waarin ik ver had kunnen komen. Maar fietsen is een collectieve sport en het zijn de sportdirecteuren die het voor het zeggen hebben”, klonk het.