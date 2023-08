“Denk in mogelijkhe­den, niet in beperkin­gen”: Wim (57) wil met IncluDomi ontmoe­tings­plek voor andersvali­den oprichten nadat zijn vrouw Dominique (56) hartaanval kreeg

Een hartaanval deed het leven van Wim Swerts (57) en zijn echtgenote Dominique (56) in december 2017 in één klap 180 graden keren. “Sinds die dag is Dominique volledig hulpbehoevend en woont ze in een woonzorgcentrum”, vertelt Wim. “En toch heeft ze nog zoveel zin om te leven en heel veel te bieden aan de maatschappij.” Om Dominique en andere andersvaliden alle kansen te geven die ze verdienen, wil hij samen met Bart Coosemans IncluDomi oprichten: een plaats waar iedereen welkom is voor aangepaste therapieën, een gespecialiseerde wellness en kine, een aquagym, een ontmoetings- en werkplek, een kenniscentrum en zoveel meer. Op 9 september stellen Wim en Bart IncluDomi voor het eerst voor aan het grote publiek tijdens een benefiet.