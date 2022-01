Zes jaar cel voor vijftiger die 15-jarig meisje verkrachtte in bos bij Gingelom

Tongeren Tongeren legt eerste skeelerpis­te van Limburg aan in Plinius­park

Dat skaten weer helemaal terug van weggeweest is, was al geweten, maar ook skeeleren en rolschaatsen zijn de laatste jaren weer helemaal in. Daarom heeft het Tongerse stadsbestuur beslist om dit najaar de eerste volwaardige skeelerpiste van Limburg aan te leggen in het Pliniuspark. Wanneer het nodig is, zal de piste dienstdoen als extra parking.

16 januari