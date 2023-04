Winderige dagen verwacht – dit gaat het weer worden in Gingelom

Museum Winter 1944 organi­seert militaria­beurs op Paasmaan­dag

Op Paasmaandag 10 april organiseert het Museum Winter 1944 in Borlo een militariabeurs voor verzamelaars. Liefhebbers van militaria kunnen er tussen 8 en 13 uur terecht voor ontbrekende items voor hun collectie. De beurs vindt plaats in het museum zelf en is gratis.