WEER. Vanochtend helder weer in Gingelom

Kermisru­zie aan schiet­kraam ontaardt: man vuurt met luchtdruk­ge­weer op ex-part­ner van vriendin

Aan een schietkraam op de kermis in Wellen is maandagavond een ruzie uitgedraaid op een schietincident. Een man uit Kortessem gaf zijn voormalige vriendin een duw tijdens een discussie, waarop de nieuwe partner van het meisje met een luchtdrukgeweer op de ex schoot.