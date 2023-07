WEER. Stevige buien met een enkele keer onweer in Gingelom vandaag

Tot vier jaar cel voor vrienden die René (39) filmen maar niet helpen na overdosis XTC: “Dit getuigt van een egoïsti­sche en asociale ingesteld­heid”

René C., vader van drie zonen, stierf na de inname van een fatale Xtc-pil tijdens oudejaarsnacht 2021. De dealer en enkele vrienden, die samen met de man aanwezig waren in het appartement in Lanaken maar hem geen hulp boden toen hij krampachtig op de grond viel, zijn nu veroordeeld tot zware celstraffen. Een van hen filmde zelfs lachend de doodsstrijd van het slachtoffer. “Ik wist niet dat hij aan het sterven was,” getuigde de dertiger zelf.