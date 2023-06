WEER. In Gingelom lichte regen en bewolking vanochtend

Ambassa­deur van Malta op bezoek

De Maltese Ambassadeur Clint Tanti en ereconsul Jean De Brabander bezochten onze stad. Doel van dit bezoek was een mogelijke samenwerking tussen enkele Maltese steden en Zoutleeuw. Zoutleeuw is net als vele steden in Malta een vestigingsstad. Het Huis van Malta in de Ridderstraat is een getuige van de historische link.