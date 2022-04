Vrouwelijk vijfgeslacht in Montenaken

Wellen Mysterie in Wellen: alle klokken gaan plots een halfuur sneller

Het leek wel even sciencefiction. Begin deze week liepen in het centrum van Wellen plots alle elektronische klokken voor op de tijd. Op 24 uur ging de tijd in Wellen zelfs een half uur sneller dan in de rest van de wereld. Maar waar lag dat dan aan?

