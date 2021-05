“Van mijn keeshondje moeten ze afblijven”, Gingelomse pastoor met riotgun riskeert 6 maanden cel omdat hij dierenarts bedreigt

Gingelom Aline (26) lanceert eigen, gloednieu­we kledingcol­lec­tie: “Ik wil leeftijds­ge­no­ten de vrijheid geven om zichzelf uit te drukken”

25 april Afgelopen zomer stampte Aline Timmermans (26) uit Gingelom nog haar eigen streetwear merk ‘Leveld’ uit de grond. Nu is ze alweer terug met haar eigen kledingcollectie. Daarin zet ze voor zowel vrouwelijke als mannelijke jongeren een nonchalante sport- of streetlook centraal, maar behoudt ze ruimte om met de kledingstukken te experimenteren. “Jongeren moeten ambitieus kunnen zijn, zelfzeker in het leven staan, en zelfs de kans krijgen om een nieuwe start te maken. De eerste stap om dat te doen? Via je outfit”, lacht Aline.