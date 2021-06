Twee drugslabo's ontmanteld in één weekend tijd: “Lastig aan te pakken, want fabrikanten verplaatsen zich makkelijk”

Maasmechelen Tot zeven jaar cel gevorderd voor drugslab in kippenstal in Maasmeche­len: “17 miljoen euro winst op 12 weken tijd”

8 juni Een Maasmechelaar (60) en drie Nederlanders riskeren tot zeven jaar cel voor een grootschalig crystal meth-labo dat in oktober vorig jaar in een verlaten kippenstal achter een woonhuis op de Hemelrijkstraat in Maasmechelen werd opgerold. In vier grote vaten kon op enkele maanden tijd een ton crystal meth geproduceerd worden, goed voor 17 miljoen euro winst of een straatwaarde van 101 miljoen euro. “Acht jaar geleden had niemand er nog van gehoord, nu is België een exportland voor crystal meth.”