Zijn er nog tickets beschik­baar? Hoe geraak je er vlot? En kun je met cash betalen op het terrein? Alles wat je moet weten over Pukkelpop

Duizenden festivalgangers maken zich klaar om donderdag hun tentjes neer te zetten in Kiewit en aan een lang weekend Pukkelpop te beginnen. Onder andere Billie Eilish, The Killers, Angèle en Florence and the Machine komen er een topeditie van maken. Wie nog op zoek is naar een ticket, is eraan voor de moeite. Wie er wél een heeft kunnen bemachtigen, kan hier terecht voor de handigste info. Hoe geraak je aan Food & Drinks tickets? Waar parkeer je je auto of fiets? En is de weide toegankelijk voor mensen met een beperking?