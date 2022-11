Sinterklaas komt naar Gingelom tijdens voorstelling en voorleesmoment

Zondag 20 november vindt voorstelling ‘Sinterklaas Speculaas’ plaats in sporthal De Winning in Montenaken. De voorstelling is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar en inkom is gratis. Enkele dagen na de voorstelling komt de Sint nog eens naar Gingelom. Tijdens het voorleesmoment in de bib op 23 november zal de Sint zelf een boek uitkiezen en een verhaal voorlezen. Het moment is bedoeld voor kinderen van drie tot zes jaar en gaat door tussen 16 uur en 16u30. Deelnemen is gratis maar vooraf inschrijven in de bib of via I-active, is wel nodig.