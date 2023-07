Regenbuien, maar soms ook zon in Gingelom vandaag

Tweede­hands boekenver­koop in biblio­theek Borgloon

De jaarlijkse boekenmarkt van afgelopen weekend kon door het voorspelde noodweer niet doorgaan, maar daar heeft de stad Borgloon een oplossing voor. Van 13 juli tot en met 31 augustus kan je in de bib terecht voor een boekenverkoop van de eigen collectie. Er is een uitgebreide collectie van boeken in alle genres en dvd’s te vinden. Alle materialen zijn te koop voor 0,50 cent per stuk.