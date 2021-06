Pastoor uit Gingelom (69) krijgt opschorting voor mondelinge bedreigingen: “Als jullie mijn dieren meenemen, neem ik mijn riotgun en schiet ik jullie allemaal dood”

Zepperen Vijf grote schermen, ‘meters bier’ en verse hotdogs: Café ‘t Elfde Gebod maakt zich op voor groot EK-feest

6 juni Zijn laatste feestje is nog maar één maand geleden, of uitbater Philip Blavier (27) van café ‘t Elfde Gebod in Zepperen (Sint-Truiden) maakt al plannen voor het volgende. Reden om te vieren? Het EK Voetbal. “Vanaf donderdag zetten we hier vijf schermen, verkopen we bieren ‘in meters’ én maken we hotdogs voor een spotprijsje. Laat iedereen maar komen”, aldus een enthousiaste Blavier.