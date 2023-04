Museum Winter 1944 organiseert militariabeurs op Paasmaandag

Opschor­ting van straf voor dodelijk ongeval door openzwaai­en­de autodeur: “Hij was een echte familieman, die enorm gemist wordt”

“Dat zij de verantwoordelijkheid moet dragen voor de dood van het slachtoffer, is reeds een zware straf.” Het is om die reden dat de Hasseltse rechtbank de 65-jarige Hoeseltse de gunst van opschorting verleent. De vrouw had zonder om te kijken de deur van haar geparkeerde wagen opengeslagen. Een 64-jarige Hasselaar botste tegen de deur en overleed twee dagen later aan zijn verwondingen. Hoewel het emotionele leed groot is, toonde de advocaat van de nabestaanden begrip voor het vonnis.