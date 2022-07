Maand later blikken bewoners van Gingelom terug op hevige modderstromen: “Vier dagen lang heeft kuisploeg hier schoongemaakt. Wie die rekening zal betalen? Geen idee”

Wanneer we donderdagmiddag omstreeks 11.30 uur in de Beekstraat aankomen, zien we op het eerste gezicht niets anders dan een rustige, groene buurt. Het is zonnig en er is geen wolkje aan de lucht. Toch verraden nog enkele met modder besmeurde ramen dat de situatie één maand geleden helemaal anders was. Zo werden de bewoners hier, op Pinksterzondag 5 juni, geteisterd door hevige modderstromen. Die werden veroorzaakt door zware regenval, die de pas ingezaaide velden en de nabijgelegen Boenebeek niet konden slikken. “Die allereerste modderstroom...Ja, we herinneren het ons nog heel goed”, vertellen Jos Stas (80) en Polette Vandevorst (69) vandaag.