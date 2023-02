Koppel uit Gingelom riskeert 10 maanden cel voor witwassen van 360.000 euro

Via een melding bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) werd in september 2018 het onderzoek naar de man en de vrouw opgestart, omdat er verdachte verrichtingen op hun rekeningen getraceerd waren. “Ze deden een hele reeks cash stortingen voor een totaalbedrag van 360.000 euro. Uit gegevens bij de FOD Financiën bleek dat de man tussen 2014 en 2017 geen inkomsten genoot. De vrouw had alleen een beperkte uitkering ontvangen. De man had een vennootschap opgericht, nadat de melding bij de CFI was binnengekomen”, zei de openbare aanklager.

Een deel van de cash gelden was gebruikt om een woning in Gingelom aan te kopen. Hun eigen inbreng bleek volgens het parket 164.000 euro en voor de rest werd een beperkt krediet aangevraagd. De man verklaarde dat de gelden afkomstig waren van de verkoop van een appartement in Marokko en van een erfenis of schenking van zijn vader die intussen overleden is.

Vals document

“In eerste instantie bracht hij geen stukken bij, maar dan kwam hij af met een “Attestation de donation” met betrekking tot een schenking van 280.000 euro van zijn vader, maar het document stond vol schrijffouten. Volgens ons is dat stuk “pour besoin de la cause” opgesteld. De Marokkaanse dirham is naar euro omgewisseld. Per bedrag van 9.000 euro werd door een vertrouwenspersoon vanuit Marokko tot in Brussel-Zuid gebracht. De verklaringen omtrent de herkomst van de gelden zijn niet voldoende onderbouwd en twijfelachtig”, zei de aanklager nog. De verdediging betwistte de feiten. Hun advocaat vroeg de vrijspraak. De rechtbank doet op 13 maart uitspraak.

