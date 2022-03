Knutselwedstrijd: Helden- en schurkenmasker

Zoutleeuw Buiten­speel­dag keert terug naar Aen den Hoorn

Woensdag 20 april is het eindelijk weer zo ver: Buitenspeeldag! De Buitenspeeldag is een initiatief van Nickelodeon en de Vlaamse Overheid. Op die dag gaan zowel Nickelodeon als Ketnet en VTM KZoom een hele namiddag op ‘zwart’. Overal in Vlaanderen worden buiten activiteiten georganiseerd waarin kinderen en jongeren al hun energie kwijt kunnen. Ook op het plein Aen den Hoorn en in het stadspark van Zoutleeuw!

22 maart