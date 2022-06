Gingelom roept op om schade door wateroverlast te melden bij Vlaams Rampenfonds

Hasselt Na amok in recreatie­do­mei­nen: Stad Hasselt voert voorlopig geen extra maatrege­len in op Kapermolen

Terwijl een recreatiedomein in Mechelen vandaag start met een identiteitscontrole om amokmakers te weren, houdt in Limburg het Hasseltse stadsbestuur het hoofd koel. “Als de hogere overheid beslist dat een identiteitscontrole overal van toepassing moet zijn, dan zorgen we daarvoor. Tot dan houden we de huidige maatregelen voor wat ze zijn”, zegt Hasseltse burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

17:15