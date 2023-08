Spaargids.be Is huren duurder dan kopen? Wij berekenen het prijsver­schil voor een gezinswo­ning en een apparte­ment voor twee

Een woning huren, is geld weggooien: dat hoorde je wellicht al eens. Maar is dat echt zo? En als je een huis of appartement koopt, moet je dan niet decennialang de vinger op de knip houden, om alle kosten betaald te krijgen? Spaargids.be neemt de proef op de som en maakt een concrete berekening voor huren én kopen.