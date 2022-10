Drie trajectcontroles in Gingelom en Sint-Truiden actief

Het gaat om de Houtstraat in Gingelom die overgaat in de Borgwormsesteenweg in Sint-Truiden. Op die weg wordt over een traject van 4,6km in beide richtingen gecontroleerd. In de Montenakenstraat wordt over een traject van 1,8km in beide richtingen gecontroleerd. En in de Abdijstraat en de Hoogstraat is de trajectcontrole actief over een traject van 900m in beide richtingen.