Wat te doen in Limburg dit weekend: Batterijen­fes­ti­val in Genk of een Kubbtor­nooi in Opglabbeek

Is jouw agenda voor dit weekend nog leeg en breng je daar graag verandering in? Dan kan je ongetwijfeld iets leuks uitpikken in onze weekendtips. Van een avondwandeling in Hechtel-Eksel tot genieten van muziek in Alden Biesen. Dit zijn onze 5 tips voor het weekend van 5 en 6 augustus in Limburg.