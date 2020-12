Annick Moyaerts (46) vocht 218 dagen in het ziekenhuis tegen corona: “Toen ik wakker werd, heb ik aan mijn deken gefriemeld. Om te voelen of het wel echt was”

Zoutleeuw Hevige rookontwik­ke­ling bij woning­brand kost parkiet het leven, politie kan nog hondje redden

6 november In de Hogenstraat in Budingen bij Zoutleeuw merkten passanten donderdag rond 15.40 uur rookontwikkeling op die uit de garage van een woning kwam. Bij aankomst van de opgeroepen hulpdiensten bleek dat niet enkel de garage vol dichte rook hing, maar dat die ook al flink de woning zelf was ingetrokken. Toen agenten opmerkten dat er nog een hondje in het huis was, twijfelden ze geen seconde en sloegen een raam in. Het kleine hondje van de 67-jarige bewoonster, die niet thuis was op het ogenblik van de feiten, kon zo worden gered. De parkiet overleefde het incident echter helaas niet. Achteraan de garage bleek een klein brandje te zijn ontstaan met hevige rookontwikkeling tot gevolg, en daarom is de woning tijdelijk onbewoonbaar. De bewoonster kan intussen terecht bij familie.