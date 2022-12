391.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Gingelom raakten jullie het meest in 2022: van modderstromen tot cohousing

Het meest gelezen verhaal van 2022 in Gingelom is ongetwijfeld dat van de modderstromen. In juni zorgde de extreme regenval voor modderstromen tot wel twintig centimeter hoog. Kelders liepen onder, huishoudapparatuur raakte beschadigd en auto’s dreven door de straten. “Sommigen van ons wonen hier al meer dan 40 jaar, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt”, reageerden de bewoners ontdaan.

Daarmee stopt het slechte nieuws in de gemeente niet, want in 2021 vond er een verkrachting plaats in een bos nabij Gingelom. Het slachtoffer werd met haar arm van haar fiets getrokken, verplaatst naar een afgelegen plek en vervolgens aangerand. De 50-jarige dader uit Landen werd in januari 2022 veroordeeld tot een celstraf van zes jaar.

Van slecht nieuws naar goed nieuws, want ook de reportage over een cohousingsproject in Gingelom werd veel gelezen. Onze journalist ging langs bij Sabine en Ivan die na hun studentenjaren op kot met vrienden, ervoor kozen om hun ‘samenhuizen’ verder te zetten. Zo’n vijf jaar geleden stapten ze in een eigen cohousingsproject in Gingelom. De twee renoveren een vierkantshoeve tot een woonst met vijftien aparte units en één gemeenschappelijke ruimte.

Volledig scherm Cohousing het abtshof in Gingelom. © Mine Dalemans

In oktober werden er drie nieuwe trajectcontroles in Gingelom en Sint-Truiden actief. Sinds oktober kan je een boete verwachten als je te snel rijdt in de Houtstraat, de Montenakenstraat, de Abdijstraat en de Hoogstraat.

Afsluiten doen we met een verhaal uit het dierenrijk. Animal Rescue Service vzw kon in januari twee bijzondere dieren te pakken krijgen. De twee nandoes werden maandenlang gezien als struisvogels en zorgden voor heel wat gevaarlijke situaties in Montenaken.

Volledig scherm De twee 'struisvogels' konden na weken zoeken gepakt worden in Gingelom. © Animal Rescue Service

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nóg harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

