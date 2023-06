Zwangere Loraly heeft een zoontje met een ontwikkelingsstoornis, autisme én parkinson: “Nu vinden ze Loris nog schattig, maar straks gaan ze hem nastaren”

“Als het vermoeden van de artsen klopt, dan hebben wij een lotje van één uit de 400.000 getrokken. Zo zeldzaam is deze genetische afwijking”, vertelt Loraly Desteur in Dag Allemaal. Haar zoontje Loris (4) heeft een ernstige beperking. Daardoor kan hij nog niet praten en leerde hij pas op zijn derde stappen. Toch wilden Loraly en haar partner Axel een tweede kindje, al was dat niet zonder risico: “Eíndelijk, na jaren wachten, hebben we groen licht gekregen voor nummer twee. In oktober is het zover.”