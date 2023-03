Zo herken je een toxische vriendschap: “Het heeft bijna altijd met een laag zelfbeeld te maken”

Je hoofd in een ijsbad steken? Deze trucjes helpen volgens de wetenschap wel en niet tegen een kater

Een kater hebben is allerminst een pretje. Al hoeft dat ongemakkelijke gevoel volgens een nieuwe TikTok-trend niet lang te duren. Gewoon even je hoofd in een ijsbad dompelen en de klachten verdwijnen. Althans dat beweert men toch. Maar wat is een kater nu precies? Helpt het echt als je jouw hoofd in ijswater steekt? En welke trucjes werken nu wel en niet volgens de wetenschap als je een nachtje te zwaar bent gaan stappen? Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) geeft antwoord.