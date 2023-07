Zijn rubberen oordoppen slechter dan duurdere varianten? Audioloog vergelijkt vijf soorten

Elke dag krijgen drie Belgen te horen dat ze een sarcoom hebben: “Deze kwaadaardi­ge tumor doet in het begin meestal geen pijn en is daarom moeilijker te ontdekken”

Hoewel drie Belgen per dag de diagnose krijgen, weet nauwelijks één op de tien landgenoten wat een sarcoom is. Dat blijkt uit een ênquete van All.Can Belgium, een platform dat zich inzet voor betere en meer patiëntgerichte kankerzorg in ons land. Omdat sarcomen kwaadaardige tumoren zijn - die vooral kinderen treffen - besliste het platform om de maand juli om te dopen tot sarcoommaand. Pia Cox, arts en directeur van de vzw, vertelt hoe je een sarcoom herkent, of je het kan voorkomen en hoe ze worden behandeld.