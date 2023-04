Zijn hamertenen erfelijk? En hoe kan je dit behandelen? Orthopedisch chirurg beantwoordt de meest prangende vragen

“Wie nu opstaat met koorts en zware hoest, heeft wellicht corona”: zijn symptomen lichter? Waar raken we besmet? En hoe zit het met quarantai­ne­re­gels?

“Als je nu opstaat met koorts, hoofdpijn en een zware hoest, is de kans groter dat je corona hebt. Griep is immers zo goed als het land uit”, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). Wat zijn de typische symptomen voor een besmetting met Covid-19? Moet je nog steeds verplicht thuisblijven als je geïnfecteerd bent? En krijgen we nog een booster? De belangrijkste vragen beantwoord.