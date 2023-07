“Zelfs stress kan een trigger zijn voor een irisontsteking”: wat is deze meest voorkomende ooginfectie? En hoe genees je het?

UV-index piekt tijdens tropisch warm weekend: wat betekent deze index en hoe gevaarlijk is UV?

“Zonnecrème smeren en op tijd schaduw opzoeken, want de UV-index is erg hoog”. Dat advies krijgen we vaak mee in zomerse weerberichten. Ook de komende dagen zal de UV-index opnieuw pieken rond zeer hoge waarden. Maar wat is ultraviolette straling precies en hoe gevaarlijk is het? Wat betekent de index en welke waarde halen we dit weekend? En hoe bescherm je jezelf er het best tegen? Weer- en klimaatexpert Samuel Helsen geeft tekst en uitleg.