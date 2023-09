Wit-Gele Kruis lanceert mobiele app om patiëntgegevens op te volgen: “Mantelzorgers en jongere patiënten hebben nood aan up-to-date informatie”

Het Wit-Gele Kruis heeft een app ontwikkeld waarmee patiënten en hun vertrouwenspersonen kunnen volgen welke zorg de desbetreffende patiënt kreeg, dat schrijft Het Nieuwsblad. Het is ook mogelijk om de evolutie van de parameters, zoals de bloeddruk en suikerspiegel, in de Mijn WGK-app op te volgen.

In de mobiele app, Mijn WGK, zullen patiënten, mantelzorgers en vertrouwenspersonen voortaan kunnen volgen welke zorg verpleegkundigen gaven aan hun patiënten. Ook de notities van de zorgkundigen zijn erin te raadplegen. Volgens Marie Landsheere, communicatiemedewerker van het Wit-Gele Kruis, zal de verpleegkundige de parameters, zoals bloeddruk en zuurstofsaturatie, in de app noteren of informatie over medicatie ter beschikking stellen. Ook artsen en ziekenhuizen zullen die informatie kunnen raadplegen.

In 2016 lanceerde het Wit-Gele Kruis al het gelijknamige webportaal. Daarop was het al mogelijk om dossiers te raadplegen. De WGK-app zou eenvoudiger en toegankelijker moeten zijn, klinkt het. Daarmee is het Wit-Gele Kruis de eerste organisatie die in eerste lijn een zorgapp aanbiedt voor alle patiënten en mantelzorgers.

Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator van het Wit-Gele Kruis, zegt tegen Het Nieuwsblad dat ze “merken dat vooral mantelzorgers of jongere patiënten nood hebben aan up-to-date informatie over hun zorg of die van een familielid”. Met de app willen ze dus aan die behoefte voldoen en willen ze de betrokkenheid laagdrempelig maken.

Vlaamse Overheid volgt

Naar verluidt zou de Vlaamse Overheid aan een gelijkaardig initiatief werken. Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, zegt aan Het Nieuwsblad dat het de bedoeling is dat de app - die ‘Alivia’ zal heten - in het komende jaar getest wordt, maar dat die nu nog in de programmatiefase zit.

Qua functies zal ‘Alivia’ gelijkaardig zijn en zullen patiënten en vertrouwenspersonen hun dossiers kunnen raadplegen. “Maar het is ook bedoeld voor mensen die complexe zorg krijgen: via de app zullen verschillende zorgverleners kunnen overleggen. Op een gestroomlijnde en efficiënte manier.”