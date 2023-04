Wil je strakke benen tegen de zomer? “Omdat de beenspieren zo groot zijn, heb je minstens twee keer per week een stevige training nodig”

1 op de 20 mensen sluit ogen niet tijdens slaap: “Er kunnen ernstige onderlig­gen­de problemen zijn”

‘Oogjes dicht en snaveltjes toe’. De iconische manier waarop Meneer de Uil op het einde van elke aflevering van de Fabeltjeskrant alle kinderen welterusten wenst, is intussen zo ingeburgerd dat ze is opgenomen in de Dikke Van Dale. Onze ogen sluiten lijkt onlosmakelijk verbonden te zijn met slaap, maar wist je dat sommige mensen slapen met hun ogen open? Bijvoorbeeld influencer Steffi Mercie. Dat vertelde ze recent in de Gossip Guy Podcast. Maar waarom doen mensen dit en vooral: kan dat kwaad?