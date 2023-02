WHO en OESO: "Meer lichaamsbeweging kan EU-landen 8 miljard euro per jaar besparen"

Hoe kan je kanker in een vroeg stadium opsporen? Specialis­ten geven advies: “Pijn is zelden een vroeg teken van borstkan­ker”

Of het nu borst-, long- of prostaatkanker is: volgens specialisten is het cruciaal dat een kankerdiagnose in een zo vroeg mogelijk stadium gesteld wordt. Het kan geen kwaad om dat ter gelegenheid van Wereldkankerdag, op 4 februari, nog eens te beklemtonen. Zes gezondheidsexperts belichten de meest voorkomende kankers in ons land, vertellen wie het meeste risico loopt en hoe je de ziekte kan herkennen.