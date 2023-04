WHO: “Covid niet meer weg te denken, maar noodfase komt ten einde”

“Er zijn twee redenen om een lipoom te verwijde­ren”: wat is zo'n 'vetbolle­tje' en kan het kwaad?

Het kan flink schrikken zijn wanneer je een bolvormige uitstulping onder je huid ziet opduiken. Zo’n ‘vetbolletje’ wordt in de geneeskunde een lipoom genoemd. Wat is dat precies? Bij wie verschijnen lipomen vooral? Wanneer moet je je er zorgen over maken? En wat kun je ertegen doen? We vroegen het aan dermatoloog Thomas Maselis. “Je kunt zelf voelen om de test te doen”.