Welke oefeningen moet je doen om je lovehandles aan te pakken? “Je eetgewoontes zijn het beste wapen”

OPROEP. Welke vragen heb jij over ADD, ADHD of andere concentra­tie­stoor­nis­sen na moedige getuigenis van Pommelien Thijs?

Pommelien Thijs vertelde moedig en open over de diagnose van ADHD die ze recent kreeg. Maar wat is ADHD, waar zit het verschil met ADD en hoe ga je best om met een concentratiestoornis? Welke vragen heb jij over ADD en ADHD? Over welke taboes en vooroordelen wil jij de echte antwoorden kennen. Stel je vraag hieronder en wij leggen ze voor aan onze specialist.