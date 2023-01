Welke medicijnen zijn verborgen dikmakers? “Sommige middelen verminderen de verzadiging, waardoor je maar blijft eten”

Welke pijnstil­ler neem je wanneer? "Bruista­blet­ten werken sneller, maar vormen een risico voor hartlij­ders”

We hebben allemaal wel een assortiment pijnstillers in ons medicijnkastje liggen. Maar welke neem je best als je hoofdpijn hebt? Is dat een andere dan bij tandpijn? En hoe zit het met de bijwerkingen en de gevaren? Farmacoloog Hans De Loof (UAntwerpen) zet alles op een rijtje en geeft goede raad: “Een overdosis paracetamol kan acute leverproblemen veroorzaken en zelfs een transplantatie nodig maken.”

