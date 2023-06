Welk van deze vijf soorten buikjes heb jij? Deze aanpak helpt het beste om jouw buikvet te tackelen

“Roken moet je in de marginali­teit plaatsen”: BV's vertellen hoe ze de sigaret konden afzweren

Onderzoek wijst uit dat één op de vier zware rokers overlijdt vóór zijn of haar 65ste verjaardag. De levensverwachting van mensen die meer dan twintig sigaretten per dag roken zou hierdoor gemiddeld liefst dertien jaar lager zijn dan van nooit-rokers. Maar het is nooit te laat om te stoppen. Schade aan de longcellen is namelijk niet onherroepelijk: al na 24 uur beginnen je longen aan een schoonmaak. Margriet Hermans (69) en acteur Chris Willemsen (50) vertellen in Primo hoe zij komaf hebben gemaakt met de slechte gewoonte.