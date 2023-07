Water in je oren na een plons in zee of zwembad? Zo raak je er van af

“Zoenen geeft een echte boost aan je immuunsys­teem”: waarom zoenen we en wat zijn er de voordelen van?

We staan vaak niet stil bij de impact van een kus op ons leven. En dat terwijl we met zijn allen heel wat zoenen. Een uitgelezen kans dus om vandaag op Wereld Kusdag even stil te staan bij de voordelen van al dat speeksel uitwisselen. Waarom (tong)zoenen wij? En levert ons dat nog iets extra op? Sociotherapeut Frank van Marwijk, microbioloog Remco Kort en seksuoloog Astrid Kremers lichten toe. “Met een hand draag je twee keer zoveel bacteriën over als met een zoen.”