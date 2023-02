Wat zijn de symptomen van astma, hoe gevaarlijk is het en kan je ervan genezen? “Sterk parfum of sigarettenrook kan een aanval uitlokken”

60.000 Belgen lijden aan epilepsie: “Bij deze variant begint de patiënt opeens aan zichzelf of anderen te frutselen”

Epilepsie is – naast beroertes en dementie – een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen. In België lijden zo’n 60.000 mensen eraan. Maar wat houdt de vallende ziekte juist in? Kan iedereen het zomaar krijgen, is het altijd erfelijk én kan je er ook vanaf geraken? Neuroloog en hoogleraar Paul Boon (UZGent/UGent): “Er zijn een heleboel andere aandoeningen die mensen vatbaar kunnen maken voor epilepsie.”