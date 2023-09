Wat zijn de gevolgen van asbest? “Longvlieskanker kent maar één wetenschappelijke oorzaak en dat is asbest”

Waarom 131 kilometer aan één stuk zwemmen zoals Matthieu Bonne niet voor iedereen is: “Laat ultrasport vooral de uitzonde­ring blijven”

Het is ‘m gelukt: Matthieu Bonne mag zich voortaan ook wereldrecordhouder non-stop zwemmen in zee noemen. Na zijn acht triatlons in acht dagen op acht eilanden én een afstandsrecord fietsen, zwom hij afgelopen weekend 60 uur, 55 minuten en 43 seconden in zee. Een stunt enkel weggelegd voor de happy few, zij met een lichaam van beton en een stalen karakter. Of toch niet?