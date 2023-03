Wat is rhythm spinning? En hoeveel calorieën verbrand je in een les van drie kwartier?

Wit, bruin en beige vet, wat is het verschil? Zo pak je overtollig vet het best aan

We willen er liefst zo weinig mogelijk van, maar toch is vet essentieel voor onze gezondheid. We hebben er zelfs drie verschillende soorten van: wit, bruin en beige vet. “En allemaal zijn ze levensnoodzakelijk, maar dan wel in de juiste balans”, zegt diëtiste Vicky De Beule, die advies geeft om dat vet aan te pakken: “Las eetpauzes in van minstens vier uur tussen de hoofdmaaltijden. Dan gaat je lichaam in vetverbranding.”