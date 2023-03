Wat is het verschil tussen wit, bruin en beige vet? Diëtiste tipt hoe je je vetpercentage kan verlagen

We willen er liefst zo weinig mogelijk van, maar toch is vet essentieel voor onze gezondheid. We hebben er zelfs drie verschillende soorten van: wit, bruin en beige vet. “En allemaal zijn ze levensnoodzakelijk, maar dan wel in de juiste balans”, zegt diëtiste Vicky De Beule. “Met te weinig vet kan je menstruatie uitblijven, door te veel gaat het lichaam in een permanente staat van ontsteking.” Ze legt uit hoe je het evenwicht behoudt.