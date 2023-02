Wat is de beste manier om je geslachtsdelen te wassen?

Wanneer kan het netvlies van je oog plots scheuren?

Als je op NPO1 de avonturen van Erik Van Looy in de Nederlandse versie van ‘De Slimste Mens’ volgt – hij is er geen quizmaster, wél deelnemer – , zal je het gemerkt hebben: in zijn tweede aflevering droeg hij een ooglapje. De reden van het ongemak? Erik moest onder het mes omdat het netvlies van zijn oog gescheurd was. Hoe kan dat gebeuren en hoe behandel je dat? Dr. Joachim Van Calster, oogarts in het UZ Leuven, geeft meer uitleg: “Bijziendheid is een belangrijke factor die het risico op netvliesloslating verhoogt.”