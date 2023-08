Wat als je ooglid plots begint te trillen? Oogarts vertelt wat je daar tegen kunt doen

Stoppen met nagelbij­ten? Expert tipt hoe je dat het beste aanpakt: “Olijfolie kan helpen”

Nagelbijten, we weten allemaal dat het niet goed is en toch kunnen velen onder ons er maar niet mee stoppen. Waarom is dat zo moeilijk en is het ongezond? Dermatoloog dr. Speeckaert (UZ Gent) bijt zich voor ons in het onderwerp vast en legt uit hoe je ervan af raakt. “Het is niet zo onschuldig als het lijkt.”