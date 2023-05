Wat als je hart plots op hol slaat? Cardioloog geeft advies: “Gaat het na een paar minuutjes niet over? Dan kan je enkele trucjes proberen”

Doorbraak: wetenschap­pers doen ernstige bloeding na bevalling met 60 % dalen. “Elke 6 minuten sterft er ergens een vrouw aan overmatig bloedver­lies”

Postpartumhemorragie (PPH), het verlies van meer dan 0,5 l bloed binnen de 24 uur na de geboorte, is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van moedersterfte. Wetenschappers hebben een levensreddende oplossing uitgewerkt die zorgt voor een drastische vermindering van zo’n ernstige bloeding na de bevalling. De resultaten werden vandaag gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.