Waarom moet je vaker plassen bij koud weer? En hoe kan je het voorkomen? Sportdiëtiste geeft advies

Nu de temperatuur zakt, is het je misschien al opgevallen: wie als duursporter in de koude traint, moet vaker plassen. En dat komt niet omdat je te veel drinkt, wél omdat je bloeddruk stijgt bij lage temperaturen. “Om die bloeddruk weer naar beneden te krijgen, zullen je nieren vocht naar de blaas filteren, waardoor je moet plassen”, legt sportdiëtiste Stephanie Scheirlynck uit.

Wie veel drinkt, moet vaak plassen, ook tijdens het sporten. Toch is die volle blaas in de winter niet altijd het gevolg van de hoeveelheid vocht die je consumeert. “De huid regelt voor een groot stuk de afgifte en opname van lichaamswarmte. Daarom zweet je als je het warm krijgt en ril je bij koude”, legt Stephanie Scheirlynck uit.

“Als het koud is, trekken je bloedvaten samen. Daardoor is er minder doorbloeding in de huid, waardoor warmteverlies wordt beperkt. Als je lichaam hard werkt om je warm te houden, wordt de bloedstroom weggeleid van niet-essentiële delen, zoals je vingers en tenen, waardoor die als eerste koud aanvoelen. Door het samentrekken van de bloedvaten aan de rand van het lichaam bevindt er zich dus meer bloed centraal in het lichaam, bij de spieren en vitale organen. Hierdoor stijgt de bloeddruk: er zit immers evenveel vocht (in het bloed, nvdr) in je lichaam als voorheen, alleen geconcentreerd binnen een kleinere oppervlakte.”

Quote Die tijdelijke stijging van de bloeddruk heeft nog andere gevolgen, zoals een lopende neus. Stephanie Scheirlynck

Loopneus

Die stijging van de bloeddruk wordt opgemerkt door de nieren, die proberen om die weer te doen dalen. “De nieren doen het volume aan vocht afnemen door het richting de blaas te filteren”, zegt Stephanie. “Een gevulde blaas geeft het signaal dat je moet plassen. Het vocht in de blaas neemt bovendien geleidelijk de temperatuur aan van de rest van het lichaam, waardoor er opnieuw warmte verloren gaat. En dat kan je natuurlijk missen in de koude. Daarom zendt je lichaam je het signaal dat je moet plassen, zodat je lichaamstemperatuur constant blijft en de bloeddruk normaliseert.”

Het gevolg is dat je vaker de drang voelt om te plassen, zelfs wanneer je niet zoveel drinkt. “Die tijdelijke stijging van de bloeddruk heeft trouwens nog andere gevolgen, zoals een lopende neus. Het vocht dat dan uit je neus komt is ook doorzichtig.”

Geen alcohol

Goed gehydrateerd blijven tijdens en na je training is dan ook de boodschap, want ook via je zweet en ademhaling verlies je nog extra vocht. “Vóór de inspanning is het voldoende om water te drinken. Alleen tijdens lange of intensieve trainingen neem je best sportdrank”, tipt de diëtiste. “Drink ook zeker geen alcohol meteen na het trainen. Dat kan het effect van dehydratatie alleen maar verergeren.”

Quote Vooral duurspor­ters ondervin­den er hinder van omdat zij doorgaans licht en sportief gekleed zijn. Stephanie Scheirlynck

Kleine noot: wie deze winter gewoon gaat wandelen, hoeft zich niet meteen zorgen te maken over een volle blaas. “Het zijn vooral duursporters die hier last van hebben, omdat zij doorgaans licht en sportief gekleed zijn”, aldus Stephanie nog. “Als je gaat wandelen, ben je daarentegen meestal goed ingeduffeld en zal je lichaam minder last hebben van de koude.”

