Waarom krijg je sneller vet aan je buik en hoe raak je ervan af? Fysioloog en diëtist beantwoorden 8 lezersvragen over buikvet

Snotteren en niezen: wanneer is het hooikoorts en wanneer een verkoud­heid?

Je wordt wakker met een verstopte neus, moet veel niezen en hebt last van je keel: dat kan betekenen dat je verkouden bent. Maar nu het lente is en er veel pollen in de lucht zijn, zou het ook hooikoorts kunnen zijn. Kun je zelf achterhalen wat de oorzaak van je klachten is? Neus-keel-oorarts Liane Tan legt uit. “Mensen die al allergisch voor iets zijn, reageren vaak ook feller op niet-allergische prikkels.”