“Vrouwen met deze aandoening hebben vaak een slank bovenlichaam en veel te zware benen”: wat is lipoedeem en is er een oplossing voor?

Dicht bij een park wonen maakt je ‘jonger’, blijkt uit nieuw onderzoek

In de buurt wonen van een park kan je biologische veroudering vertragen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat werd gevoerd door een Spaans en Amerikaans team. Volgens hun bevindingen zijn mensen die in een groene buurt wonen gemiddeld 2,5 jaar biologisch jonger dan mensen die niet in zo'n omgeving wonen.