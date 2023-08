Vroeg opstaan voor beginners: experts geven advies om het beste uit de dag én jezelf te halen

Fris opstaan en de hele dag fris blijven? Hou dan rekening met deze 4 factoren: “Ontbijt met koolhydra­ten”

Niemand verlaat ‘s ochtends graag zijn warme bed, maar in deze tijden van koude nachten en donkere ochtenden is opstaan toch nét dat beetje lastiger. Laat de wetenschap een handje helpen: onderzoekers ontdekten vier factoren die je helpen fris wakker te worden en dat ook te blijven - of je nu een ochtendmens of avondpersoon bent.