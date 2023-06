Vijf soorten buikjes onder de loep: deze aanpak helpt het beste om jouw buikvet weg te werken

Ziektever­wek­kend zeewier rukt op en we dragen zélf de schuld: “Plastic is een voedingsbo­dem voor die bacterie”

Dat enorme hopen sargassum-zeewier onaangenaam zijn voor strandgangers weten ze in Florida maar al te goed. Maar nu blijkt er bacteriën in dat zeewier zitten, aldus wetenschappelijk onderzoek. Die zouden een stevige impact kunnen hebben op de kustgebieden waar dit zeewier groeit en aanspoelt. Onder hen zou zich zelfs een “vleesetende” soort bevinden volgens verschillende online bronnen. Maar klopt dit wel? Over welke bacteriën gaat het precies?